Tras recibir la recriminación de Gisela Valcárcel, Allison Pastor anunció que se retira del reality Reinas del Show y salió del escenario, dejando sorprendidos a Gisela Valcárcel y los jurados. “Asumo a todo la responsabilidad a Italo y a Robert no tienen nada que ver. Yo estoy hablando como yo me sentido y como yo la he pasado, doy un paso a costado y que tenga ganar la que tenga que ganar. Muchas gracias por la oportunidad”, expresó. (América Televisión)