La influencer manifestó que las clases virtuales le están afectando mucho y le genera mucho estrés. “Ya me estoy pasando de vueltas con las clases. Los colegios no están programados ni preparados y la educación no está llegando al 100%, nos estamos retrasando y eso es preocupante. Espero y ruego a Dios que el próximo año regresemos a la normalidad porque esto está afectando nuestra vida, nuestra salud”, recalcó Andrea San Martín.