Andrés Hurtado contó que hombre lo amenazó con denunciarlo por no ayudarle: “No es una ley que yo los atienda”

El conductor Andrés Hurtado reveló que una persona se le acercó en la puerta del canal y lo amenazó con denunciarlo por no ayudarlo. Según detalló el presentador, en su programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, ayudan a los que más lo necesitan y porque le nace hacerlo, pero que no es una obligación. “Yo no soy gobierno. No es una ley que yo los atienda (…) Un señor en su silla de ruedas me dice “no entiendo lo que me quieren decir, cuándo me van a ayudar” (…) “Te voy a denunciar” o sea me coaccionaba”, narró. (VIDEO: Panamericana)