Belén Estévez, jurado de “Reinas del Show”, se disculpó con Jossmery Toledo debido a que la semana pasada la llamó “tombita”, calificativo que la expolicía consideró que era “vulgar”. “Primero te pido disculpas si te molestó, o si te ofendiste por lo que dije. Yo dije que me encantaría darte consejos para que salgas de ese personaje y ese apodo que yo no te puse y aproveches esta pista que es un gran trampolín, pero no lo dije de forma despectiva”, indicó.