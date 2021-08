Beto da Silva confiesa ser celoso con Ivana Yturbe: "Ella es solo mía"

El futbolista Beto da Silva confesó que siempre ha sido celoso con Ivana Yturbe, pero ha logrado mejorar debido a que su esposa lo hace sentir seguro de su amor y le da su lugar. “Yo siempre he sido bastante celoso con ella, pero ella siempre me ha dado mi lugar, siempre me ha respetado, entonces yo trato de ser menos celoso porque yo sé que ella es solo mía y no pasa nada más”, subrayó. Fuente: [América TV]