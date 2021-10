Brenda Carvalho recibió una sorpresa al reencontrarse con su madre después de casi tres años en el set de “Reinas del Show”, pues la brasileña no veía a su progenitora desde tiempo antes que inicie la pandemia del COVID-19. “Esto, el tocar, el abrazar, el sentir su olor, su cabello... Ustedes no tienen idea lo que puedo estar sintiendo ahorita”, dijo la animadora infantil incrédula, entre lágrimas, mientras no dejaba de mirar y apachurrar a su mamá.