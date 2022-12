Brunella nunca sospechó que Richard Acuña le iba a pedir la mano: “No tenía manicure, no estaba peinada”

Duración: 02:59

¡NO ESTABA PREPARADA! Brunella Horna reveló que nunca sospechó que su pareja Richard Acuña le iba a pedir la mano en julio de este año. La conductora de América Hoy afirmó que incluso no tenía manicure ni estaba peinada. “Yo no sospechaba que me iba a pedir la mano, incluso, no tenía manicure, no estaba peinada”. relató. (VIDEO: AMÉRICA TV)