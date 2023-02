Brunella Horna pide no ser comparada con Rosángela: “Tengo mi empresa y me puedo ir a Dubai con mi plata”

Duración: 03:26

Brunella Horna encaró EN VIVO a Ricardo Rondón y pidió no ser comparada con Rosángela Espinoza, que se la pasa viajando por Dubai. “Respeta, yo tengo mi empresa de 8 años y puedo ir a Dubai, la india o a la China con mi plata porque todo el mundo sabe que trabajo. No me gusta las comparaciones”, dijo. Video: América TV.