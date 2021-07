Carla Rueda no dudó en responder al comentario de Santi Lesmes, quien hizo referencia que “de Chincha solo tiene el DNI”. “Respeto su comentario, pero una cosa no tiene que ver con la otra (baile)... Soy de Chincha, chinchana de nacimiento y hasta el día que me muera. Soy chinchana con orgullo y me corre por las venas y nadie va a poner en tela de juicio eso”, resaltó la voleibolista dejando callado al español. (Video: América Tv)