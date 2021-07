Carlos Cacho se refirió a los coqueteos entre Jossmery Toledo e Ítalo Valcarcel. El maquillador dijo que la expolicía “se hace la que no quiere” estar con su pareja de baile en “Reinas del Show”.“Yo creo que en realidad, es un problema (que Jossmery quiera cambiar de bailarín) que ellos dos debe resolver en una salida el fin de semana. Yo conozco esa cara, trabajo hace 30 años con mujeres. ¡Por favor, no finjas! (que no te gusta Ítalo)”, le manifestó.