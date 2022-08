‘Choca’ responde sobre sus planes de convertirse en papá: “Se me fueron un poco las ganas”

Duración: 02:24

Ante el nacimiento del nuevo hijo de Mario Hart y Korina Rivadeneira, el productor Jaime ‘Choca’ Mandros opinó sobre la posibilidad de convertirse en padre. “Alguna vez he querido ser papá, pero ahorita se me fueron un poco las ganas. Es una gran responsabilidad y de verdad, para los que me conocen, yo soy bieny paro metido acá chambeando en el canal”, destacó. (Fuente: América TV