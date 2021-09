Ethel Pozo le aconsejó a Christian Domínguez ‘tener correa’ para ver a su ex Chabelita en el set de América Hoy. Asimismo, indicó que no sabe si seguirá en el programa como colaborador ya que no puede escoger qué días asistir. Por su parte, Melissa Paredes recogió las opiniones de la producción, que indicaron que ‘Wachimán’ se corrió de Isabel Acevedo. Video: América Hoy