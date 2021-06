Christian Domínguez sorprendió a todos al reconocer −por primera vez− en televisión nacional que fue infiel a sus exparejas. El comentario del cantante vino después de Lizbeth Cueva, psicóloga, le preguntara tanto a Edson Dávila y Christian Domínguez sobre si habían sido infieles en sus relaciones pasadas. “Yo he hecho mea culpa, un montón, yo siempre he aclarado que yo me he equivocado mucho. Yo he sido infiel, y lo he dicho. He hecho un mea culpa. Siempre he dicho que me he equivocado mucho, y lo sigo diciendo, me seguiré equivocando en otros aspectos”. (Video: América Tv)