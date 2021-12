Christian Domínguez responde si le debe perdón a ‘Chabelita’ por Navidad: “No me dejaría avanzar”

Duración: 01:52

El cumbiambero Christian Domínguez fue consultado si tiene que pedirle perdón a Isabel Acevedo tras una supuesta infidelidad con Pamela Franco y esto fue lo que dijo. “Es bonito perdonar o pedir perdón a las personas que realmente tú desees y gracias a Dios he pedido perdón a las personas que tenía necesidad de hacerlo. No me queda nadie... No me dejaría avanzar ni estar tranquilo”, dijo en referencia a ‘Chabelita’. Video: América Hoy.