Christian Domínguez sobre su año en América Hoy: “Aprendí a no molestarme por los comentarios”

Duración: 01:49

Christian Domínguez se mostró contento por su paso por América Hoy. “Ahora soy más rápido de mente, más hábil, he aprendido a manejar las cosas de diferente manera, no con el hígado, a no molestarme por algún comentario”, dijo el ‘wachimán’. Video: Estás en Todas