¿Quién es el primo de Deyvis Orosco que la ‘rompe’ en las redes sociales?

Duración: 04:52

Bill Sánchez Orosco es un joven que desde el año pasado se lanzó como solista cantando la música del grupo Néctar. El intérprete descarta peleas con sus familiares y, por el contrario, recibe apoyo de su primo Deyvis. “La familia siempre ha sido unida. Con Deyvis me llevo súper bien. Me he reunido con él, y me ha aconsejado, orientado”, destacó. (Fuente: América TV