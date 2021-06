Diego Val habló del bochornoso momento que pasó luego que Macarena Gastaldo lo dejara en ridículo al tildarlo de ‘intenso’ y de ser solo un ‘snack’ para ella. “Yo creo que teníamos la suficiente confianza para poder hablarlo, yo vivo muy cerca a su casa, en ningún momento fui intenso. Lo que fui es un caballero, me porté bien con ella. Fue una situación súper incómoda porque yo fui a acompañarla y si ahorita estoy hablando es porque, Macarena sé que estás escuchando, tú me pusiste en esta situación. No creas que me gusta hablar de esto” (Video: América)