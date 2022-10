Edson pide invitación a boda y Tilsa lo chotea EN VIVO: “Ya te dije que no te voy a invitar”

Duración: 01:22

Tilsa Lozano se presentó en ‘América hoy’ para comentar sobre las peleas más mediáticas en ‘El Gran Show’. Apenas pisó el set, Edson Dávila le pidió el parte para su boda con Jackson Mora, y la ‘vengadora’ lo choteó, dejando boquiabierta a todos. “Ya no te dije que no te voy a invitar. He dicho públicamente que es una boda privada”, expresó. Fuente: [América TV]