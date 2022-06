EEG: Facundo González sufrió lapsus y confundió a Renzo Schuller con Gian Piero Díaz

Duración: 01:51

Facundo González sufrió tremendo lapsus al confundir a Renzo Schuller con su amigo Gian Piero Díaz. “Le estás preguntando a un tipo de mundo que visitó más de 20 países. Francia por favor. Por favor Piero no me faltes al respeto, digo Renzo no me faltes al respeto” afirmó el argentino provocando todo tipo de comentarios en el programa. (Fuente: América TV