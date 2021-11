Christian Domínguez fue eliminado de “El artista del año”. El cantante de cumbia no pudo contra los votos de Elías Montalvo, quien recibió el respaldo del público, “Venimos formándonos desde hace muchos años y nadie nos ha regalado nada. Hemos trabajado muy duro y palabras como las que ustedes (el jurado) me dieron hoy son las que yo me llevo”, expresó el cantante de cumbia antes de retirarse de la competencia. (Video: América TV).