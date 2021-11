Claudia Serpa se convirtió en una las participantes con mayor puntaje de la segunda gala de “El artista del año” al interpretar la canción “El premio mayor” de Laura León. Al recibir el respaldo del jurado, la joven cantante lloró de emoción. “De esta noche has sido la mejor. Me gustó tu actuación, me encantó tu baile, tu look, me ha encantado todo. Has estado extraordinaria. Te felicito”, dijo Adolfo Aguilar sobre el show de Serpa. (Video: América TV).