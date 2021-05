Fabio Agostini causó polémica en ‘El Artista del Año’ por el beso que le dio a Paula Manzanal de manera sorpresiva y que evidentemente causó incomodidad en la modelo que solo atinó a reírse. Esta actitud del español no fue del agrado del público en redes sociales que lo tildaron de ‘machista’ y que no debería estar en el reality “porque no canta nada”. (Video: América Tv)