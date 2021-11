La jurado de “El artista del año” comentó sobre el reciente encuentro que tuvo la cantante Estrella Torres y su expareja Tommy Portugal en una cevichería. “¡Cómo es la vida! Ella se encuentra con el ex (por Tommy Portugal) y hace una historia (de Instagram). Yo me encuentro con un ex y me escondo”, dijo Tilsa Lozano entre risas. (Video: América TV).