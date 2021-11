La salsera protagonizó su segunda gala en “El artista del año” y reveló qué le dijo su productor Sergio George tras ingresar al programa de Gisela Valcárcel. “Todo bien con él y como todo el tiempo estoy bailando y se me va la respiración, no dosifico bien, él me recomendó cuidar esos detalles. Estuvimos en un enlace con ‘América Hoy’ y él estuvo desde La Vegas por la ceremonia de los Grammy y siempre está aconsejándome y motivándome. Sergio es lo máximo y es mi productor musical”, contó Yahaira Plasencia. (Video: América TV).