Samuel González se conmovió al recordar a su abuelo Jorge, quien falleció hace dos años y lo crió como un hijo. “Es difícil para mi hablar de eso. Voy a estar eternamente agradecido con mi papá, hasta el día de hoy lo extraño y me gustaría que presencie todo lo que estoy logrando ahora, pero sé que desde el cielo me cuida y me incentiva”, indicó El Shamuco. Video: En Boca de Todos