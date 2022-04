Erick Sabater tras críticas a su físico: “Soy un feo arreglado y perfumado”

Duración: 00:11

Erick Sabater no se deja amedrentar por las críticas hacia su físico, luego que hace varias semanas Rodrigo González evidenciara su aumento de peso. Modelo se animó a hacer un challenge de TikTok. “Podré ser feo y todo eso, pero cuando me arreglo y me perfumo ufff papá... soy un feo arreglado y perfumado”, dijo a modo de broma. Video: Instagram