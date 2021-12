Ernesto Pimentel se quiebra tras presentación de César Vega y Daniela Darcourt en “El Artista del Año” | VIDEO

Duración: 03:09

Ernesto Pimentel no pudo contener su emoción al comentar la presentación de César Vega en “El Artista del Año”, quien estuvo acompañado de Daniela Darcourt para intentar superar a Yahaira Plasencia y salir de sentencia. El creador de la Chola Chabuca se quebró al elogiar el talento de los cantantes. “Yo los admiro y siento que César merece esta oportunidad (...) Nada opaca el brillo de lo que he visto. Me ha deslumbrado”, dijo. (Fuente: América TV)