En la edición de este miércoles, 30 de junio, en el programa “Esto es Guerra” hubo una tensa discusión entre Patricio Parodi y Said Palao luego que el capitán de los ‘Guerreros’ se quejara con la producción porque no le anticiparon que sería uno de los primeros en participar en uno de los circuitos. La queja de Parodi generó que Said Palao respondiera que eso sucedía por llegar tarde. En medio de esta discusión, Rosángela Espinoza intervino para tratar de poner paños fríos a la situación, pero Ducelia Echevarría le pidió que guarde silencio. La popular ‘chica selfie’ se quejó por la actitud de su compañera y, tras ello, “El tribunal” le pidió a Ducelia Echevarría que se disculpe públicamente con su compañera de equipo. (Fuente: América TV).