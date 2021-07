Las chicas realitys Karen Dejo y Alejandra Baigorria se enfrentaron en el programa juvenil debido a una presunta “trampa” que realizó Said Palao. La popular ‘rubia’ defendió a su pareja al indicar que no ha incumplido las reglas, ya que es una estrategia que él utilizó. Sin embargo, Karen no dudó en responderle a la ‘reina de Gamarra’: “Relájate, siempre estoy cansada que siempre defiendas a Said, siempre paras renegando”. Video: América TV.