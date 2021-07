Chihuán fue parte de la segunda fecha de “Las Olimpiadas EEG” y lideró al equipo de “Los Guerreros” en un partido de voleibol. Ante un reñido enfrentamiento con “Los Combatientes”, a la ex voleibolista se le escapó una lisura y tuvo que solicitar una pausa al árbitro para hacer una advertencia a su grupo: “No me hagan decir cosas que no se pueden decir en este horario”. (Fuente: América TV).