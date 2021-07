Mario motiva a Alejandra a pasar prueba de altura: “Puedes hacerlo con los consejos de Said”

La joven reality Alejandra Baigorria se bloqueó al no poder superar una prueba de altura en Esto es Guerra, sin embargo, Mario Hart, su expareja, le dio aliento para que logre este juego en la competencia y además, se mostró confiado en que Said Palao la iba a ayudar. “Estoy seguro que Ale lo va a hacer, con los consejos que le pueda dar Said ella va a tomar valor y fuerzas”, dijo el guerrero. Video: América TV.