Rafael acusa a Patricio Parodi: “Nos deja ganar para no escoger entre Michelle y Luciana”

Duración: 02:15

Durante ‘Esto es Guerra 10 años’, Rafael Cardozo lanzó una fuerte acusación contra Patricio Parodi. “Lo que estás haciendo tú no se hace, no se hace con el público. (María Pía: ¿Qué pasó?) Nos está dejando ganar para no tener que escoger entre Michelle Soifer y su enamorada (Luciana Fuster)”, aseguró. Pero, el capitán de los ‘guerreros’ negó estas acusaciones. “Si quieres comenzar a decir mentiras, yo voy a decir mentiras a partir de mañana que te van a dejar mal a ti en televisión (…) No quiero que llores”, indicó. (VIDEO: AMÉRICA TV)