Rebeca Escribens fue jurado en el concurso de TikTok de Esto es Guerra y tras bromear que a su esposo le gustó Luciana Fuster y no Rosángela Espinoza, la ‘chica selfie’ explotó y dijo que la conductora de ‘América Espectáculos’ no tenía ‘ética’, era poco profesional y que le estaba faltando el respeto. “Ella no es tiktoker para que venga a ser jurado y hubiera preferido a Maria Pía antes que a ella”, pero la también actriz le dio su vuelto y la tildó de “mono con metralleta” por molestarse