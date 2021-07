La integrante de “Los Combatientes” tuvo que enfrentarse a Luciana Fuster en reto de altura y sufrió ataque de pánico antes de terminar la prueba. “Me voy a desmayar. ¡Qué horrible! No sé, no quiero nada. Estaba adelante y no sé cómo no podía avanzar después”, expresó Rosángela Espinoza entre lágrimas y ante la sorpresa de sus compañeros. (Fuente: “Esto es guerra”/América TV).