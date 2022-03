Johanna ‘explota’ EN VIVO contra María Pía: “¡Basta de llanto! Me haces perder el tiempo”

Duración: 03:54

FUEGO. En ‘Esto es Guerra’, Johanna San Miguel y María Pía Copello volvieron a protagonizar un tenso momento. La conductora de ‘Los combatientes’ reiteró que su equipo no se encuentra al 100%, ya que algunos están lesionados. “Johanna sale a decir, al inicio del programa, que todos están completos y todos están muy bien y no (…) ¡Voy hablar!”, dijo. Ante ello, la ‘mamá leona’ cuestionó las constantes quejas de su compañera. “¡De verdad, basta de llanto (…) No te quejes acá porque de verdad me haces perder el tiempo!”, manifestó. (Video: América TV)