En la última edición de “América hoy”, Ethel Pozo no dudó en arremeter contra el abogado de uno de los jóvenes acusados de violación grupal. “Yo no sé si hay sanción para un abogado, porque un caballero no puede dirigirse así a una dama. Ella es la víctima, entiéndalo. Usted no puede descalificar a una mujer así”. Fuente: [América TV]