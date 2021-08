Conductoras hablaban de los ‘arreglitos’ de las estrellas de Chollywood cuando Ethel Pozo aseguró que hay varias palabras prohibidas en el programa, como ‘lipotransferencia’ por Melissa Paredes, y ‘retoquitos’ por Janet Barboza. “’Retoquitos’ no es una palabra prohibida porque todas, incluyendo tú... como te has arreglado las cejitas... mira, no me hagas hablar”, explotó la popular Rulitos. Video: América Hoy