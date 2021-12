Ethel Pozo rompe en llanto al celebrar su cumpleaños 41: “Ha sido un año muy emocionante”

Duración: 01:03

Emocionada. Ethel Pozo no pudo evitar el llanto al celebrar su cumpleaños número 41 junto a sus compañeros del programa ‘América Hoy’. “Ha sido un año muy emocionante, tantas cosas que no me imaginaba. El año pasado a las 12 estaba durmiendo, hoy fue diferente”, dijo. Video: América TV.