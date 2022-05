Ethel Pozo se hizo una mamografía por primera vez y aconseja a mujeres: “No dejen pasar el tiempo”

Duración: 01:38

A través de Instagram, Ethel Pozo contó que decidió colocarse el ‘Rejuvchip’, o chip rejuvenecedor, luego de conocer los beneficios en ‘América Hoy’. No obstante, hizo hincapié que para colocarse este chip necesitaban los resultados de su última mamografía, pero ella nunca se hizo este examen. “Nunca me he hecho, en pandemia cumplí 40 años (…) Fui a mi primera mamografía y cuando me hice todas las pruebas decía tengo que ponerlo en mis redes, tengo que decirles a todos que se lo hagan. No dejen pasar el tiempo”, manifestó.