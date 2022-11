Fabio Agostini parcha a ‘América Hoy’: “Solo me acuerdo de Mayra Goñi cuando ustedes me la nombran”

Duración: 02:51

El hombre ‘galáctico’, Fabio Agostini, puso el parche a las conductoras de ‘América Hoy’ por preguntarle si Mayra Goñi fue la única mujer a la que amó. “Me da risa porque siempre nombran a Mayra, ustedes no lo superan, solo me acuerdo de Mayra cuando ustedes me la nombran”, dijo. Video: América TV.