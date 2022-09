Fabio Agostini sobre Pancho Rodríguez y su posible ingreso a EEG: “Me da igual, no me va opacar”

Duración: 04:31

¡LO NINGUNEA! Fabio Agostini fue consultado sobre el posible regreso a Pancho Rodríguez a Esto es Guerra. “(¿Pancho o Rafael? Aunque Rafael me caiga pesado, Rafael mil veces (…) A mí me da igual Pancho (…) No me opaca la bomba de Rafael, y me va a opacar Pancho”, expresó en ‘En boca de todos’. (VIDEO: AMÉRICA TV)