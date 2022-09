Flavia Laos no soporta engaños: “Si descubro una infidelidad o algo, chau”

Duración: 01:09

Flavia Laos se mostró firme ante la posibilidad de existir algún ‘ampay’ o infidelidad por parte de Austin Palao. La joven actriz no toleraría engaños, ni tampoco sería capaz de hacer algo similar. “Yo he crecido con valores, no hago lo que no me gustaría que me hagan. Siempre he respetado. El día que no quiera estar con alguien, corto la relación y ya”, resaltó. (Fuente: América TV