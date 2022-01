Flavia Laos decepcionada por tatuaje en el labio: ¿Se arrepintió?

Duración: 00:15

TRISTE. Flavia Laos apareció en Instagram para referirse al polémico tatuaje que se realizó en el labio inferior con la palabra ‘Bite me’, que en español significa ‘Muérdeme’. La actriz dijo que se siente mal porque el tatuaje no le duró ni un mes. “Estoy un poco triste, tengo que admitirlo, porque se me borró el tatuaje del labio. No duró nada, pensé que me iba a durar al menos un mes, lo peor es que no le saqué foto”, aseguró. (Video: flavialaosu)