Flavia Laos intenta lucir ‘cool’ ingresando al mar, pero termina sin pestañas

Duración: 00:13

¡UY! La actriz Flavia Laos se encuentra en Panamá disfrutando de las playas: sin embargo, el intento por realizar una pose ‘cool’ al ingresar a las aguas no le salió como pensaba, ya que terminó sin pestañas, esto fue confirmado por ella misma. “Jajajajaaja, me he reído mucho”, comentó la periodista Kathy Sheen. Video: (Instagram/@kathysheenok).