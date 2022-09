Flavia revela que nunca pensó enamorarse de Austin porque era su amigo: “Nunca escupan al cielo”

Duración: 01:48

La actriz Flavia Laos afirmó que Austin Palao fue primero su amigo antes de ser su pareja y aunque le parecía imposible tener una relación con un amigo, ahora considera que fue lo mejor. “Eso ayuda muchísimo nunca me había pasado (…) ¿Se puede ser amigo y después novio? Yo pensaba que no, eso me parece algo loco (…) Chicos miren nunca escupan al cielo”, dijo (VIDEO: América TV)