Génesis Tapia sobre su abuelo con cáncer terminal: “Me escondió la enfermedad y cuando me enteré, todos se fueron”

Duración: 03:12

Génesis Tapia contó que su abuelo tiene cáncer de cólon terminal pero le ocultó que estaba enfermo. “Cuando me enteré, mi padre biológico y mis tías se fueron de su lado, quedaron Dios y yo, con el apoyo de mi esposo y mis hijos. Yo lo rescaté... mi papá se estaba muriendo y Dios me permitió seguir disfrutándolo. Cuando los doctores no te dan esperanzas, es ahí donde entra el poder de Dios”, dijo. Video: En boca de todos