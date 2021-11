Un curioso comentario fue el que realizó Gisela Valcárcel sobre el cuerpo de Brenda Carvalho. El hecho ocurrió la noche de este sábado cuando la brasileña culminó su primer baile en la final de “Reinas del Show” pues lució un diminuto traje que le entallaba muy bien. “Brenda Carvalho, una reina... ¿Sabes qué? Yo te veo y me ahogo, quiero que el ombligo se me meta, eres genial... Jamás en mi vida me podría poner ese traje... No cualquiera (lo haría), lo que pasa es que ella tiene un cuerpo que estéticamente no agrede, no es grosero”, dijo. (Fuente: América TV)