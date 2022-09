Gisela Valcárcel lloró al hablar de ‘La gran estrella’: “Lo difícil era convencer a este canal”

Duración: 02:22

Gisela Valcárcel se quebró en la última gala de ‘La gran estrella’ al agradecer a los directivos de América TV por permitirle realizar el nuevo formato. “Tenía que llegar el día en el que quería hacer lo que quiera. Casi siempre he hecho espectáculos y me he divertido, pero un día concebí lo que tenía que hacer. Lo difícil era convencer a este canal. Muchas gracias, amigos de América”, dijo la conductora. (Fuente: América TV