Gisela Valcárcel, quien estuvo como invitada especial en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ por su cuarto aniversario, ‘troléo’ a Christian Domínguez por el platillo que estaba preparando. “¿Yo cómo la he tratado a Pamela en el programa? He sido una reina con ella para que tú me des esto... No no, no puede ser. Esto apesta, lo siento, no puedo mentir”, dijo la conductora.