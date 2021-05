Gisela Valcárcel sobre ‘El Apoteósico’ Aldo Díaz: “Ya me ha pasado, cual esposo me tuve que enterar en la TV”

La conductora de ‘El Artista del Año’ se refirió a la salida de su co-animador e ironizó con su salida del reality tras decir que Gisela era ‘desleal’. “Yo, hasta la semana pasada, tenía una persona que, disfrazado o no, estaba todo bien hasta que, ya me ha pasado otras veces cual esposo me tuve que enterar en la TV. Yo siempre dije que la TV era mi mundo y acá yo había conocido de fidelidad”, dijo la rubia decepcionada. (Video: América Tv)